64 personas desplazadas en Anorí, Antioquia, por minas antipersonal y combates entre grupos armados

La crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño se agudiza por los combates que desde hace una semana sostienen grupos armados ilegales en zona rural del municipio de Anorí.

Al menos 64 personas, entre niños y adultos, tuvieron que abandonar la vereda La Liberia y el corregimiento Providencia por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

El alcalde del municipio, Gustavo Silva, advirtió que no existen garantías para que las familias regresen a sus hogares. Explicó que, además de los enfrentamientos, los ilegales habrían instalado minas antipersonales en los caminos veredales, lo que impide la libre movilidad y aumenta el riesgo para la población.

Alerta humanitaria

Ante esta situación, la administración municipal reclama presencia permanente de la Fuerza Pública, y no únicamente en respuesta a combates, homicidios o amenazas, sino para garantizar su permanencia en el territorio con tranquilidad.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, atribuyó la emergencia a la expansión del Clan del Golfo y de las disidencias de ‘Calarcá’. Señaló que la Fuerza Pública debe tomar precauciones para evitar nuevos desplazamientos forzados.

La funcionaria también hizo solicitó a la Unidad de Víctimas y a las entidades territoriales para que brinden atención humanitaria inmediata a las familias afectadas.