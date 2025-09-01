Inicia intervención forense en el cementerio de Caldas para recuperar cuerpos de desaparecidos

Entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, adelanta la primera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Caldas, sur del Valle de Aburrá.

En este inicio de labores, el equipo forense intervendrá 22 bóvedas individuales, donde se espera recuperar igual número de cuerpos, algunos no identificados y otros que, pese a estar identificados, nunca fueron reclamados. La investigación previa de la UBPD determinó que en este camposanto existen 70 sitios de interés: 68 bóvedas y dos osarios comunes.

El cementerio de Caldas se ha convertido en un punto clave de búsqueda, pues allí estarían sepultados cuerpos de personas desaparecidas no solo del municipio, sino también de localidades como San Francisco (Oriente antioqueño), Angelópolis (Suroeste) e incluso de ciudades de otras regiones, como Cartagena (Bolívar).

Gloria Araque, coordinadora de la territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda, destacó que las desapariciones relacionadas con este cementerio se vinculan a hechos del conflicto armado ocurridos en la vía que conecta a Medellín con el Eje Cafetero y el Suroeste antioqueño, especialmente en los sectores de La Miel y La Salada, entre Caldas y el Alto de Minas.

Muestras de ADN

La UBPD invitó a las familias que sospechen que sus seres queridos puedan estar inhumados en este lugar, a acercarse al cementerio de Caldas entre el 1 y el 5 de septiembre, o entre el 8 y el 12 del mismo mes, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. Allí podrán diligenciar su solicitud de búsqueda y entregar muestras de ADN.

Actualmente, el Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá contempla 5.438 personas desaparecidas. En Antioquia la cifra asciende a 25.548 y, en todo el país, el registro nacional llega a 132.877.