Fueron identificadas las víctimas de la masacre de cuatro personas en La Unión: hay un menor de edad

La Unión, Antioquia

Las autoridades confirmaron la identidad de las cuatro personas asesinadas en la vereda San Juan, zona rural del municipio de La Unión, Oriente antioqueño, durante la masacre ocurrida el sábado 30 de agosto.

Aunque inicialmente se había informado que las víctimas correspondían a tres hombres y una mujer, la Policía de Antioquia confirmó durante las últimas horas que se trata de cuatro hombres, tres con antecedentes judiciales.

Las víctimas de la masacre fueron identificadas por Medicina Legal como Jeiner David Ortega Jiménez, quien tenía una anotación por violencia intrafamiliar; Isaac Pemberthy Gómez, con antecedentes por lesiones personales, receptación, secuestro simple y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; Kevin Andrés Villa Calderón, con ocho anotaciones por delitos como lesiones personales, homicidio, hurto, porte de armas y tráfico de estupefacientes; y Ronal Andrés Hernández Guzmán, un adolescente de 17 años.

¿Qué se sabe?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los cuerpos fueron hallados en el interior de una vivienda de la vereda San Juan. En el lugar hicieron presencia unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Fiscalía y la inteligencia policial, quienes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los responsables.

Entre estas acciones, se realizó un consejo de seguridad extraordinario para avanzar en las investigaciones y reforzar las medidas de protección en la zona.

Aunque las investigaciones siguen en curso, como hipótesis preliminar, las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con disputas por el control del microtráfico en la región.