Un grupo especial judicial y de inteligencia adelanta la investigación de la masacre en La Unión

La Unión- Antioquia

Las autoridades policiales, militares y civiles realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de La Unión, en el Oriente de Antioquia, luego de la masacre de cuatro personas en hechos ocurridos el pasado sábado. Jeiner David Ortega Jiménez; Isaac Pemberthy Gómez; Kevin Andrés Villa Calderón y Ronal Andrés Hernández Guzmán , un adolescente de 17 años. Recordemos que existe una recompensa de 100 millones para quien denuncie a los responsables.

En la reciente reunión se analizaron las posibles hipótesis y estas, como se indicó desde el principio del hecho, la más cercana es que se trata de una pelea entre estructuras ilegales por el control de las plazas de vicio. Entre esos grupos estaría el Clan del Golfo.

“Es, digamos, la hipótesis que manejan las autoridades. Yo creería que aquí nos toca ser un poco prudentes y esperar que las investigaciones judiciales que ya se adelantan en territorio avancen, pero ellos manifiestan que posiblemente, presumiblemente, este es un tema de microtráfico entre estructuras. El Clan del Golfo se volvió jíbaro”, dijo el secretario de seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez.

También manifestó que al municipio de La Unión llegó un grupo, un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia, para adelantar la investigación que permitirá esclarecer este crimen múltiple.

“Vamos a estudiar con la señora alcaldesa y el equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad a ver de qué manera podemos incrementar cámaras ante el menor pie de fuerza de la policía. La policía se ha comprometido a dejar en territorio un equipo de trabajo de policía judicial e inteligencia para llevar a cabo unas acciones judiciales próximamente en el territorio. Hemos integrado a todo este proceso que se va a llevar a cabo la fiscalía”, agregó el funcionario.

Mientras que la señora alcaldesa Carmen Judith Valencia Moreno manifestó que están trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes de La Unión, además, le pidió a la comunidad que denuncie ante las autoridades para que se puedan iniciar investigaciones sobre esos hechos.