Un militar murió cuando inspeccionaba un campo con explosivos en el Norte de Antioquia

San Andrés de Cuerquia

En la tarde de este lunes se reportó la muerte de un soldado en la vía de San Andrés-Valle de Toledo cuando inspeccionaba una zona donde se presumía que la guerrilla del frente 36 había dejado varios explosivos. El hecho ocurrió cerca de las tres de la tarde.

El alcalde de San Andrés de Cuerquia, Fernando Chavarría, informó a Caracol Radio que el hecho se reportó cerca de las tres de la tarde en el sector San Gertrudis, el mismo lugar donde hace pocos días la guerrilla había dejado un cilindro, el cual retiraron, pero en la zona habían dejado artefactos que detonaron cuando el sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas los inspeccionaba para desactivarlos.

“A una de las personas especializadas en este tema de explosivos, se le activó un explosivo y lamentablemente perdió la vida. Lo trajeron al hospital del municipio, trataron de reanimarlo, pero fue insuficiente y no reaccionó y lamentablemente se nos fue. En la vía que comunica el municipio de San Andrés con Ituango con el Valle de Toledo, en el mismo lugar donde pusieron un cilindro esta semana, entonces estaban inspeccionando el lugar; eso es por la vía que comunica San Andrés con el Valle de Toledo e Ituango, en un sector llamado Santa Gertrudis el Hoyo”.