Nuevo esquema logístico en el Valle de Aburrá para la recolección de caracoles invasores

Antioquia

El Área Metropolitana, en convenio con Emvarias, puso en marcha un nuevo esquema logístico para la recolección y disposición final de caracoles africanos y de jardín, especies invasoras que representan riesgos para la biodiversidad y la salud pública en el territorio.

Como parte de la estrategia, se han adaptado motocargas y furgones con las condiciones necesarias para garantizar un transporte seguro y eficiente. Estos vehículos ahora recorren semanalmente los municipios del Valle de Aburrá en rutas casa a casa, recogiendo los caracoles previamente recolectados por la comunidad y almacenados bajo medidas de bioseguridad.

La líder de la Unidad de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del Área Metropolitana, Luz Jeannette Mejía, destacó que esta innovación permite ampliar la cobertura del servicio y respaldar la labor ciudadana. “La recolección oportuna de estas especies es fundamental para prevenir afectaciones a la biodiversidad local y evitar riesgos en la salud pública. Este nuevo esquema nos permite llegar a más lugares con soluciones más ágiles y seguras”, señaló.

Además de las rutas semanales, los vehículos también apoyan jornadas interinstitucionales de control. Los ciudadanos que identifiquen por primera vez la presencia de estos moluscos deben solicitar una visita técnica para verificar si se trata de especies nativas o invasoras, comunicándose al teléfono (604) 385 6000, enviando nombre, teléfono, municipio y fotografías de la especie.

Posteriormente, podrán coordinar la recogida a través del nuevo servicio logístico escribiendo al WhatsApp 302 355 5331, disponible en los nueve municipios y en el Distrito de Medellín que integran el Valle de Aburrá.