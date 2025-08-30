Masacre en La Unión, Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego

La Unión, Antioquia

Las autoridades investigan el homicidio de cuatro personas en la vereda San Juan del municipio de La Unión en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con el informe oficial, tres de las víctimas fueron encontradas al interior de una vivienda y la cuarta en el exterior de la misma. De manera preliminar, se conoce que entre las víctimas hay una mujer, y todos eran mayores de edad, quienes hasta el momento, no han sido identificados.

Por el hecho violento, se dispuso un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia.

La alcaldía de La Unión informó a través de un comunicado que las víctimas de la masacre serían oriundas de otras regiones del país. Asimismo, informaron que “se trabaja en establecer si existe alguna relación entre este hecho y el hallazgo de otro cuerpo encontrado en horas de la mañana en otra zona del municipio”.

Aunque las investigaciones de unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, están en curso, como hipótesis preliminar, no descartan que la masacre esté relacionada con disputas ligadas al microtráfico en la región.