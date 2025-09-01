Bucaramanga será proclamada como la capital mundial del tiple

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La capital santandereana se prepara para vibrar con el sonido del tiple, el instrumento que ha acompañado por generaciones la identidad musical colombiana.

En el marco de la segunda edición del Festival Nacional del Tiple, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre, la ciudad recibirá un reconocimiento histórico: será proclamada oficialmente como la Capital Mundial del Tiple.

El anuncio fue hecho por Pedro Nel Martínez González, director del festival, quien en entrevista con Caracol Radio expresó con entusiasmo por este logro.

“El sábado 6 de septiembre, desde las 3 de la tarde en el Parque de los Niños, Bucaramanga será oficialmente proclamada como la capital mundial del tiple. Esta es una iniciativa que venimos trabajando con la gobernación de Santander, la Secretaría de Cultura y Turismo y la Feria Bonita de Bucaramanga”, explicó Martínez.

Un festival para el alma de Colombia

El Festival Nacional del Tiple, que nació con el propósito de visibilizar y fortalecer el legado del instrumento nacional, llega a su segunda edición con una programación robusta y gratuita.

Este año reunirá más de 500 tiplistas provenientes de todo el país incluyendo regiones como Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Bogotá y Tolima.

Además de provincias como la Comunera, García Rovira, Guanenta, Soto Norte, área metropolitana, y especialmente Vélez, reconocida como una de las principales cunas del tiple.

Las actividades comenzarán el viernes 5 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro Santander, con audiciones abiertas a todo público.

El sábado 6 desde las 9 a.m., se realizarán las semifinales en el mismo teatro. Pero el momento cumbre será en la tarde, con el acto de proclamación en el Parque de los Niños, seguido de un gran concierto homenaje a cargo de niños y tiplistas de todo el país.

“Queremos que este evento sea una verdadera fiesta nacional. Bucaramanga no solo tiene la mayor cantidad de constructores de tiples del mundo, sino que también se está convirtiendo en el epicentro de la formación de nuevos talentos”, destacó el director del festival.

La clausura será el domingo 7 de septiembre a las 7 p.m., nuevamente en el Teatro Santander, con la gran final del certamen.

Bucaramanga: tierra de tradición y cuna del tiple

El festival no solo busca promover la música andina colombiana, sino también reconocer el trabajo de quienes construyen, enseñan y mantienen viva la tradición del tiple.

Según Martínez en municipios como Vélez, Málaga y Puente Nacional hay más de 600 niños aprendiendo a tocar el instrumento, gracias al trabajo de escuelas musicales locales y el compromiso de maestros tiplistas.

“Es el momento de reconocer que el tiple no es solo un instrumento. Es un símbolo de nuestra identidad, algo que nació en las montañas de Santander y que hoy suena en todo el país. Bucaramanga está lista para sonar con el alma de Colombia”, concluyó.

Invitación a hacer historia

Con el lema “Bucaramanga suena con el alma de Colombia”, el Festival Nacional del Tiple promete ser un evento inolvidable que marcará un antes y un después en la historia musical de la ciudad.

La invitación está abierta para toda la ciudadanía, turistas y amantes de la música colombiana.

La entrada a todos los eventos es libre, y la ciudad se prepara para recibir a intérpretes, constructores y espectadores de todas las edades.