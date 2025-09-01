Pánico en avión de Avianca en Bucaramanga: pasajero hizo amenazas y obligó a evacuar vuelo a Bogotá

Bucaramanga

El vuelo 8579 de Avianca, que cubría la ruta Bucaramanga – Bogotá, tuvo que cancelar el despegue y ser evacuado en la tarde de este domingo después de que uno de los pasajeros comenzara a lanzar amenazas y a comportarse de manera agresiva dentro de la aeronave, lo que encendió las alarmas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Palonegro.

Según testigos, el hombre empezó a caminar dentro de la aeronave asegurando que su familia estaba en peligro, pidiendo a los demás viajeros preocuparse por la suya, sugiriendo que había algún tipo de riesgo a bordo ya que aseguraba: “Les estoy dando la oportunidad”.

Vea el video aquí:

Ante la gravedad del hecho, Avianca ordenó la evacuación total del vuelo para que personal especializado realizara una inspección exhaustiva en busca de posibles artefactos explosivos u otros elementos de riesgo. Los viajeros tuvieron que descender con su equipaje de mano y esperar mientras avanzaban las verificaciones.

“El muchacho empezó a caminar dentro del avión, a decir que su familia estaba en peligro, que todo lo que hacía lo hacía por su familia. Empezó a decirnos que nos preocupáramos por la de nosotros y a preguntarnos si se quedaba o no dentro del avión, sugiriendo de alguna manera que había algún tipo de riesgo para todos nosotros. Por fortuna el avión aún no había despegado. Tuvieron que regresar al punto de partida, llegaron las autoridades y él fue evacuado”, agregó Gloria Díaz, líder política y pasajera del vuelo.

La pasajera añadió que el joven: “se refería mucho a su familia, estaba temeroso y con ansiedad, y según se supo, había comprado una serie de artículos de alto valor en el aeropuerto antes de abordar. Ojalá sea tratado y este tipo de circunstancias no se repitan, porque incluso había una mujer embarazada de más de siete meses en el vuelo, lo que pudo haber generado una reacción peligrosa”.

El hombre fue dejado a disposición de la Policía. Se investiga si actuó bajo los efectos de alguna sustancia o si se trató de un episodio relacionado con su estado de salud mental.