Santander: Amaneció bandera del ELN en subestación de Piedecuesta

En el municipio de Piedecuesta, Santander, la comunidad reportó en la mañana de este domingo la presencia de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la subestación de energía de Guatiguará.

Las autoridades llegaron hasta el lugar para retirar el símbolo y adelantar las investigaciones correspondientes. Por ahora no se reportan enfrentamientos ni alteraciones de orden público.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes, quienes piden mayor presencia de la Fuerza Pública en este corredor estratégico del área metropolitana de Bucaramanga.

La Policía Metropolitana y el Ejército anunciaron que mantienen dispositivos de control y verificación para establecer quiénes serían los responsables de la instalación de la bandera y si corresponde a acciones de propaganda armada de ese grupo insurgente. Además hacen un llamado a la comunidad para que denuncie.