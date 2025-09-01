Confirman la tercera víctima de un ataque armado en San Pedro de Urabá, Antioquia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, confirmó la muerte de Danilo Pérez, quien permanecía hospitalizado desde el pasado 23 de agosto tras resultar gravemente herido en un ataque armado en la vereda Molinillo del municipio de San Pedro de Urabá.

Ese día, un hombre identificado como Camilo Díaz, alias ‘El Policía’, disparó contra varias personas que asistían a una fiesta, causando la muerte inmediata de Ana Cristina Martínez Novoa y Mateo Garcés Salcedo.

Pérez, que recibió los disparos cuando intentaba proteger a su pareja, falleció el 29 de agosto en un centro asistencial. Con su deceso, el hecho se configura como una masacre, según Indepaz.

Autor del ataque asesinado

En un aparente caso de justicia por mano propia, Díaz logró huir luego del ataque, pero familiares de Ana Cristina iniciaron su búsqueda por distintas zonas del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba.

A comienzos de la semana anterior habría sido ubicado en el municipio de Valencia, donde fue asesinado con arma de fuego. Su muerte quedó registrada en un video que circula en redes sociales y que es materia de investigación por parte de las autoridades.

El contexto de violencia en Antioquia también golpea con fuerza a las mujeres. Según cifras recientes, este año se han registrado 70 asesinatos de mujeres, entre feminicidios y otros homicidios.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo había advertido previamente los riesgos que enfrenta la población en el Urabá antioqueño. En su Alerta Temprana 053/18 habló sobre desplazamientos, amenazas, desapariciones y homicidios selectivos que afectan a líderes sociales, jóvenes, comunidades étnicas y reclamantes de tierras.