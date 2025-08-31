Gobernador de Antioquia critica que asesino de funcionario en Rionegro esté libre

Rionegro, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, elevó una fuerte crítica a la justicia colombiana tras enterarse de que el presunto responsable del asesinato de Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro, no está detenido ni cuenta con orden de captura, a pesar de haberse entregado voluntariamente y reconocer el crimen.

“He sido informado que el asesino del joven paseador de perros en Rionegro está libre. Pido respetuosamente a la Fiscalía solicitar orden de captura contra el homicida, quien reconoció el delito y se entregó a la Policía”, escribió el mandatario departamental en su cuenta de X (antes Twitter), donde también reclamó celeridad: “La ciudadanía espera de la justicia prontitud…”.

¿Qué ocurrió?

El homicidio se registró el pasado viernes 29 de agosto en el barrio San Bartolo del municipio de Rionegro. La víctima, Esteban Rendón Rincón, de 36 años, paseaba perros y trabajaba en la Alcaldía. Según el reporte oficial, tras una riña verbal y física con un hombre de 62 años, este último desenfundó un arma y le disparó.

El presunto agresor se entregó minutos después a la patrulla de Policía que atendió el caso, entregó el arma de fuego y confesó los hechos, pero no fue judicializado en ese momento. Hasta ahora, no existe una medida de aseguramiento ni una orden formal de detención, lo que ha generado indignación.

Llamado a la Fiscalía

El gobernador Rendón pidió a la Fiscalía General de la Nación actuar con diligencia para garantizar que el caso no quede impune. Su pronunciamiento se da en medio del desconcierto ciudadano y la expectativa por una posible imputación por homicidio agravado contra el presunto victimario.

El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas, también lamentó el crimen y lo calificó como un “acto de intolerancia sin ningún motivo”. Destacó que Esteban Rendón era “una persona buena, al servicio de toda la comunidad”.



