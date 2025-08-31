Capturados dos hombres en Laureles por explotación sexual de menores de edad

Medellín, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en flagrancia a dos hombres, uno de ellos con doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y otro colombiano, por presunta demanda de explotación sexual comercial de menores de edad, en un caso que ocurrió en el barrio Laureles de Medellín.

Según el reporte oficial, los hombres habrían contactado a dos adolescentes —de 14 y 17 años— a través de redes sociales y les ofrecieron $500.000 a cada una a cambio de servicios sexuales. Tras el encuentro, los sujetos presuntamente se negaron a pagar lo acordado, lo que habría motivado a las menores a hurtar tres celulares (entre ellos iPhones y Samsung) y tres tarjetas de crédito, cuyo valor total fue estimado en $7.300.000.

Los hombres denunciaron el hurto ante la Policía Nacional, lo que permitió desplegar un operativo en el que también intervinieron el Grupo de Infancia y Adolescencia de la MEVAL, la Fiscalía URI de menores (CESPA) y la Secretaría de Seguridad de Medellín. En el procedimiento fueron capturados los hombres por el delito de explotación sexual comercial con menores de 18 años y las adolescentes fueron aprehendidas por el delito de hurto.

La Policía informó que durante todo el proceso se garantizaron los derechos de ambas partes, y el caso quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes.