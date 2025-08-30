Murieron en accidente de tránsito los dueños de El Rancherito, reconocido restaurante paisa

Medellín, Antioquia

En un accidente de tránsito registrado en la vía que conecta a Puerto Berrío con Bucaramanga, en el departamento de Santander, murieron Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, propietarios de El Rancherito, uno de los restaurantes más emblemáticos de la gastronomía paisa.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio Medellín, la pareja se encontraba detenida en un pare y siga cuando un camión colisionó contra el vehículo en el que se transportaban, provocando el fatal desenlace.

Ruth Alzate era hija de doña Marta y Gregorio, fundadores de El Rancherito, establecimiento que este 2025 cumplió 50 años de historia y que se ha consolidado como referente de la comida típica antioqueña. La cadena ha recibido varios homenajes durante el año, entre ellos el reconocimiento Juan del Corral en categoría oro que entrega el Concejo de Medellín.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate.



La semana pasada tuve el honor en nombre de la ciudad de Medellín, de darles un reconocimiento por los 50 años del Restaurante El Rancherito.



Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y… pic.twitter.com/jRPlWYVt9a — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) August 30, 2025

El Rancherito nació como un negocio familiar y con el tiempo se convirtió en una de las marcas más reconocidas de la cocina paisa, con varias sedes en Antioquia y el Eje Cafetero. Su crecimiento estuvo acompañado de la promoción de platos tradicionales como la bandeja paisa, fríjoles, arepas y carnes asadas.

Las autoridades de tránsito en Santander investigan las causas del siniestro y adelantan las labores correspondientes para establecer responsabilidades.