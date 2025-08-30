Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Támesis: un abatido y tres capturados

Operativos contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia. Foto: Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Támesis, Antioquia

En la vereda Río Frío, del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, fue dado de baja alias “Político”, señalado como jefe político y articulador de confrontaciones armadas, y capturados tres integrantes más del Clan del Golfo, en medio de un operativo del Ejército Nacional.

La ofensiva militar se desarrolló con tropas del Batallón de Infantería N.º11 Cacique Nutibara, en el que se enfrentaron con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Entre los integrantes del grupo armado capturados están:

Alias Amadeo, incluido en el cartel de los más buscados del Suroeste, con una trayectoria de 15 años en la organización. Tenía injerencia delictiva en siete municipios de la región y era buscado por su presunta participación en ataques armados y en el atentado contra una subestación eléctrica en Buriticá. Por él se ofrecían hasta 25 millones de pesos de recompensa.

señalado de extorsión y coordinación de comisiones armadas. Alias Primo, presunto cabecilla urbano encargado de movilizar personal armado.

“En la operación fueron incautados una pistola, un revólver, una granada de fragmentación y cartuchos de diferentes calibres. La Cuarta Brigada del Ejército Nacional reitera su compromiso con firmeza en la lucha por la seguridad y bienestar de los antioqueños”, detalló Luis Fernando Barba Saldaña, comandante Cuarta Brigada (e).

Operativos en Ituango

De manera simultánea, en la vereda Guacharaquero de Ituango, tropas del Batallón de Infantería N.º10 Coronel Atanasio Girardot, con apoyo del CTI de la Fiscalía, sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, al mando de alias Indio.

En el operativo fueron capturados alias Luis Gómez, alias Jorge Celedón y alias El Niche, además de incautarse cinco fusiles, una pistola, más de 720 cartuchos, proveedores, brazaletes, celulares, un radio de comunicación y material de intendencia. Con esto se desarticuló una comisión armada móvil que controlaba un corredor estratégico de movilidad entre Ituango y Peque, usado para transportar personal y finanzas del narcotráfico.

En lo corrido de 2025, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ha sostenido 21 combates contra grupos armados ilegales en Antioquia.