Petro en Bucaramanga: aumento histórico en Colombia Mayor, reforma pensional y elecciones 2026

Bucaramanga

En una multitudinaria concentración en la Plaza Cívica de Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro anunció este viernes que, a partir de octubre, los beneficiarios del programa Colombia Mayor dejarán de recibir $80.000 mensuales para pasar a recibir $230.000.

Lo calificó como un paso clave hacia la dignidad de los adultos mayores sin pensión.

Las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, que estén en el programa Colombia Mayor reciben el histórico aumento desde el 1 de octubre.

Quienes comiencen el proceso de vinculación hasta ahora, reciben el bono desde enero del 2026.

El mandatario explicó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) asumirá la entrega de los bonos pensionales, mientras que a partir de 2025 la responsabilidad pasará a Colpensiones.

Dijo que el objetivo es ampliar la cobertura de 1,8 millones a 3 millones de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a este apoyo.

#Atención | Gustavo Petro se refirió sobre la reforma pensional. Dijo que le exigirá a los fondos privados que regresen el dinero para la reforma pensional, "si es que no se quiere acatar la voz del Congreso" pic.twitter.com/IO55ou0TkI — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 30, 2025

Además de este anuncio, el primer mandatario aprovechó su intervención para lanzar duras críticas a los fondos privados de pensiones, a los que acusó de destinar el ahorro de los trabajadores colombianos a la financiación de industrias bélicas en el extranjero.

“Ese dinero regresa y será nuestra reforma pensional”, enfatizó, exigiendo la devolución de los recursos para invertir en empleo.

Críticas y dardos políticos

El discurso también tuvo un tinte político. Dedicó buena parte de su discurso a la coyuntura política. En referencia a las elecciones de 2026, afirmó que no busca perpetuarse en el poder, y en una clara alusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

#Aestahora | En su intervención en Bucaramanga el presidente Gustavo Petro habló de las próximas elecciones y dijo que no le interesa perpetuarse en el poder. Y entre eso le lanzó una pulla a Álvaro Uribe Vélez pic.twitter.com/LtkUUf9QCT — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 29, 2025

“No me interesa el poder, ni perpetuarme. Siempre creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad, sea en una cárcel o una hacienda, perseguidos por sus propios demonios“, señaló.

Asimismo destacó las cifras recientes de empleo, afirmando que su gobierno ha logrado la tasa de desempleo más baja del siglo, la mitad de la registrada en los gobiernos anteriores de Uribe, Santos y Duque.

“Subimos el salario mínimo real tres años seguidos y no se cayó el empleo. Al contrario, creció”, recalcó.

Volvemos a tener la tasa más baja de desempleo desde el mes de Julio del 2001



8,8% de desempleo.



Son 766.000 empleos creados en un año.



La población desocupada cae en 260.000 desempleados.



Medellín es la ciudad con menos desempleo de las capitales del país con 7,3%. Se debe… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

El jefe de Estado cerró con un llamado a la ciudadanía a no “dar un paso atrás” de cara a las elecciones de 2026, refiriéndose a los asistentes como “comuneros del siglo XXI” y evocando el legado de la rebelión comunera en Santander.

“¡Ojo con el 2026, yo sí se los digo, comuneros del siglo XXI, ni un paso atrás y lo que ha de ser, será: libertad o muerte, que viva la potencia mundial de la vida”, exclamó entre aplausos.

#Colombia | También habló de las cifras de desempleo. Al afirmar que ha logrado la cifra mas baja de todo el siglo. Es la mitad de la que puso Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. pic.twitter.com/Dxxs9g98Gy — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 29, 2025

La visita a Bucaramanga dejó así un paquete de anuncios sociales y económicos, junto a un mensaje político cargado de símbolos históricos.

Como el cuadro que le entregó el pintor santandereano Jaime Guevara, al obsequiarle una pintura al presidente Gustavo Petro, y de manera simbólica lo pintó con Bolívar y la espada.

