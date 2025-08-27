Programación oficial de la Feria Bonita 2025 en Bucaramanga: conciertos gratuitos, festivales y más

Este viernes 29 de agosto se realizará el lanzamiento oficial de la Feria Bonita de Colombia 2025, que este año se celebrará durante el 5 al 15 de septiembre con más de 70 eventos en toda la ciudad.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán, anunció que el lanzamiento oficial de la Feria Bonita de Colombia 2025 se realizará en el tradicional Barrio La Feria, cuna de esta histórica celebración.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, IMCT, se encargó de hacer una amplia convocatoria para quienes querían hacer parte de esta feria con diferentes proyectos y actividades, todos ellos encaminados a resaltar las tradiciones de la región.

Esta Feria Bonita 2025 reafirma el compromiso de consolidar a Bucaramanga como la “Capital de lo que Somos”, una ciudad que celebra con orgullo su diversidad, su talento y su historia.

Este lanzamiento representa no solo el inicio oficial de la feria, sino también un espacio de encuentro ciudadano que fortalece la identidad local y promueve el desarrollo social y cultural de Bucaramanga, en línea con la misión institucional del IMCT.

Esta será la programación desde el 5 de septiembre:

Viernes 5 de septiembre: Festival de la familia con entrada gratuita, en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Contará con las presentaciones de Redimi2, Barak, Funky y Montesanto

Sábado 6 de septiembre: Súper Concierto con entrada gratuita , en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Allí se presentarán artistas como Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Peter Manjarres, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno.

, en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Allí se presentarán artistas como Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Peter Manjarres, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno. Domingo 7 de septiembre: Se realizará el primer festival de Carranga con la presentación de El Heredero . La entrada es gratuita.

con la presentación de . La entrada es gratuita. Viernes 12 de septiembre: Será el turno para los amantes del rock con el evento “ Bucara Rock ” donde se presentará Dr. Krápula, Xmosis, 1280 almas y Katamarán

” donde se presentará Dr. Krápula, Xmosis, 1280 almas y Katamarán Sábado 13 de septiembre: Silvestre Dangond será el encargado de ponerle música al Estadio Américo Montanini, la entrada se realiza con boletería.

Otros eventos destacados que se realizarán durante La Feria Bonita son el desfile de autos clásicos y antiguos acompañado del desfile de motos de alto cilindraje, el Festival de arte urbano de Bucaramanga, Festival de Tatuajes, obras de teatro, Festivales gastronómicos como GastroFusión, Maratones de baile de diferentes géneros entre ellos el torbellino y un encuentro de salseros.

Así nació la Feria de Bucaramanga

La Feria de Bucaramanga nació en 1949 como una actividad de compraventa de ganado en la que participaban campesinos de todo el departamento de Santander, Cesar y el Magdalena Medio.

A finales de la década de 1980 el alcalde de Bucaramanga Alberto Montoya Puyana autodenominó a Bucaramanga como la ‘ciudad bonita’, debido a la gran cantidad de parques que hay en la capital santandereana, la ciudad recibió también el seudónimo de la ‘ciudad de los parques’, con el pasar de los años, esta se volvió la razón principal por la que la Feria de Bucaramanga se denomina ‘Feria Bonita’, en honor a la ciudad bonita.