Dueños del famoso restaurante El Rancherito fallecieron en accidente de tránsito en Santander

Bucaramanga

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa, Ruth Elena Alzate, fundadores del restaurante antioqueño El Rancherito, que lleva más de 50 años desde su creación, perdieron la vida en las últimas horas en un accidente de tránsito en la vía que comunica a Bucaramanga con Puerto Berrío.

Hace pocos días el restaurante había recibido por parte del Concejo de Medellín un reconocimiento por su trayectoria e impacto en la región.

Ampliar

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, reaccionó ante la noticia, enviando un mensaje de solidaridad a la familia de esta pareja de empresarios que perdió la vida.

Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 30, 2025

Al parecer, los esposos iban para su finca cuando sucedió el siniestro vial. Las exequias de Alzate y Jaramillo se realizarán en los próximos días en Medellín.