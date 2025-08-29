En Santander producen suplemento en polvo a base de clara de huevo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Santander produce alrededor de 3.800 millones de huevos al año. A partir de esta materia prima, una empresa local desarrolló un suplemento en polvo que ya circula en diferentes ciudades del país.

Alcampo Colombia presentó Protegg, una proteína elaborada con claras de huevo y colágeno hidrolizado. El producto, con sello santandereano, está dirigido a personas que buscan complementar su dieta con una fuente de proteína de alta calidad.

“Tenemos una materia prima tan preciosa que es el huevo, uno de los mejores alimentos del mundo, y queríamos darle un valor adicional. Por eso construimos Protegg, una proteína de claras de huevo con colágeno hidrolizado, ideal para complementar la alimentación diaria con una fuente de alta calidad”, explicó Óscar Niño, líder de Mercadeo de Alcampo Colombia.

Según la empresa, el suplemento ha tenido buena aceptación en el mercado. “Nuestra materia prima es huevo y al ser huevo tiene una alta biodisponibilidad: el 98% de lo que tú consumas con esa proteína la vas a absorber. También para los intolerantes a la lactosa, que no pueden consumir proteínas de suero de leche, les ha caído muy bien porque no es pesada con el estómago”, agregó Niño.

¿Dónde se consigue actualmente este suplemento?

Actualmente, el producto se fabrica en Santander y se distribuye en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Popayán y Nariño. Aunque todavía no se exporta, Alcampo adelanta trámites para llegar a mercados internacionales.