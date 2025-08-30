Fútbol

Tabla del descenso de la Liga Colombiana: Así va tras Chicó vs. Unión Magdalena

El partido abrió la jornada del sábado en la novena fecha del campeonato.

Unión Magdalena

El partido entre Boyacá Chicó y Unión Magdalena enfrentó a dos de los equipos que luchan por mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano. Especialmente los samarios que son los que están en riesgo máximo, en el primer lugar de la tabla del descenso.

El partido fue muy disputado en el primer tiempo, pero en el segundo, el equipo local fue superior y al final, se llevó la recompensa con un golazo de Johan Bocanegra para seguir hundiendo a su rival.

Así va la tabla del descenso de la Liga Colombiana

PosiciónEquipoPromedio
20Unión Magdalena0.66
19Envigado0.85
18Boyacá Chicó1.05
17Deportivo Cali1.16
16Llaneros1.17
15La Equidad1.19
14Alianza1.22
13Fortaleza1.29

