¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Prográmese con fecha y hora del partido amistoso / FCF

La Selección Colombia sigue alistando motores para la Copa del Mundo. El cuadro nacional cerró su semana de preparación en Bogotá con el duelo amistoso frente a Costa Rica, el cual se llevó a cabo en El Estadio El Campín ante más de 30 mil espectadores.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO AMISTOSO ENTRE COLOMBIA Y COSTA RICA

El seleccionador Néstor Lorenzo aprovechó el encuentro para probar variantes en el mediocampo y el frente de ataque, aspecto que le salió a la perfección. La Tricolor terminó imponiéndose por 3-1, gracias a las anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Con ello, Colombia se despidió de su afición y ahora emprenderá rumbo a Estados Unidos, en donde terminará de alistarse para el Mundial 2026. Es preciso recordar que su debut en el certamen internacional será el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en Ciuda de México.

Le puede interesa: Repase acá la nómina titular que probó Néstor Lorenzo en este primer amistoso de la fcha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Prográmese con fecha y hora

El próximo partido de la Selección Colombia será frente a Jordania en San Diego, California (Estados Unidos), encuentro de carácter amistoso programado para el domingo 7 de junio a partir de las 6 de la tarde (hora colombiana).

Recuerde que todas las emociones del encuentro las podrá vivir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

Lea también acá: Néstor Lorenzo toma fuerza para llegar a Boca Juniors tras el Mundial: esto se sabe