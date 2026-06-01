Figura de Francia enciende las alarmas y podría perderse el Mundial 2026

La Selección de Francia, encendió las alarmas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 tras conocerse la delicada situación física de uno de sus futbolistas más importantes. Se trata del defensor central William Saliba, quien continúa presentando molestias físicas derivadas de una lesión que arrastró durante las últimas semanas de la temporada con el Arsenal.

La preocupación creció luego de que el zaguero disputará la final de la Champions League en condiciones físicas lejos de ser las ideales. A pesar de las molestias, Saliba fue titular y permaneció en el terreno de juego durante los 120 minutos del encuentro ante el PSG, demostrando compromiso con su equipo, pero también poniendo en riesgo su recuperación.

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Ahora, los servicios médicos de la selección francesa siguen de cerca la evolución del defensor para determinar si podrá estar disponible para la cita orbital. De confirmarse una lesión de mayor gravedad, la ausencia de Saliba representaría un duro golpe para los dirigidos por Didier Deschamps, teniendo en cuenta que es una de las piezas fundamentales del esquema defensivo francés.

La temporada del central ha sido una de las mejores desde su llegada al Arsenal. Saliba fue un jugador clave en la conquista de la Premier League y uno de los líderes de una defensa que permitió al conjunto londinense llegar hasta la final de la Champions League. Su regularidad, capacidad en el juego aéreo y liderazgo lo han convertido en un titular indiscutible tanto en su club como en la selección.

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Francia, que llega al Mundial con la ilusión de volver a pelear por el título tras haber sido subcampeona en la edición anterior, espera que la evolución del defensor sea favorable. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el estado físico de William Saliba se mantiene como una de las principales preocupaciones dentro de la concentración francesa a las puertas del torneo más importante del fútbol mundial.