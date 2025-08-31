EN VIVO| Deportivo Cali vs. Independiente Medellín por Liga Colombiana: siga acá el partido

Deportivo Cali recibe a Independiente Medellín en el Estadio de Palmaseca a partir de las 8:30 de la noche, duelo que corresponde a la fecha 9 de a Liga Colombiana. El DIM va en busca de su sexta victoria consecutiva del torneo.

El conjunto antioqueño viene de empatar (0-0), con Fortaleza, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Mientras que en la fecha anterior de la Liga venció a La Equidad (3-0) en condición de local.

Le puede interesar: Tabla del descenso de la Liga Colombiana: Así va tras Chicó vs. Unión Magdalena

Por otro lado, el conjunto vallecaucano igualó sin goles con el Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, ambos equipos terminaron el partido con 10 hombres en el campo.

Hasta el momento, Medellín es segundo en la tabla con 16 puntos, mientras que Cali es undécimo con 10, la misma cantidad de unidades que Envigado y Boyacá Chicó.

Siga acá la transmisión del partido

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali vs. Independiente Medellín