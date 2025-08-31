EN VIVO | Equidad vs. Pasto por la fecha 9 de la Liga Colombiana

En el segundo partido del cierre de la jornada dominical, Equidad se enfrenta a Pasto por la jornada 9 del fútbol colombiano, el partido se disputará en el estadio de Techo en Bogotá a partir de las 6:20 p.m.

El equipo bogotano llega a este juego con la necesidad de la victoria, están en la casilla número 14 con solo nueve unidades. Por su parte, Deportivo Pasto, pasa por un mal momento y también necesita el triunfo, son decimooctavos con solo 5 unidades.