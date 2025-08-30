EN VIVO | Boyacá Chico vs. Unión Magdalena por la fecha 9 de la Liga Colombiana

En el primer partido de la jornada sabatina se enfrentarán Boyacá Chico y Unión Magdalena por la fecha 9 de la Liga Colombiana, ambos equipos tiene que salir con sed de victoria, puesto que están en la parte inferior de la tabla de posiciones y sienten la presión del descenso.

El partido se llevará a cabo en La Independencia de Tunja. El duelo no solo será determinante en la Liga, sino que también afectará la tabla del descenso, ya que Unión Magdalena está en la casilla número 20 con promedio de 0.68 tras la derrota 2-3 ante Alianza.

Por su parte, Boyacá Chicó llega a ese partido siendo decimosexto en la tabla con solo 7 unidades en ocho jornadas. En su último partido igualó 0-0 ante Deportivo Cali en condición de local, con un expulsado para cada equipo y desperdiciando un tiro penal.

Siga acá el minuto a minuto de Boyacá Chico vs. Unión Magdalena