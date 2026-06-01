Sorpresas en la alineación que abre el camino de Colombia hacia el Mundial 2026

La Selección Colombia afrontará ante Costa Rica mucho más que un simple partido amistoso. El encuentro en El Campín será la primera gran prueba de Néstor Lorenzo con el grupo completo antes del Mundial 2026 y permitirá conocer las primeras pistas sobre la estructura del equipo que buscará competir en Norteamérica. La elección de los once inicialistas genera expectativa entre los aficionados, especialmente por la posibilidad de ver algunas novedades en posiciones clave y por las decisiones que tome el cuerpo técnico con figuras que llegan tras una exigente temporada en sus clubes.

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Más allá del resultado, las miradas estarán puestas en los nombres que aparezcan en la formación titular y en aquellos que esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes. El amistoso representa una oportunidad ideal para evaluar variantes, probar sociedades y administrar cargas físicas. La gran incógnita será si Lorenzo apuesta por una base consolidada o si decide sorprender con algunos futbolistas que buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el debut mundialista.

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Otro aspecto que genera interés es la cantidad de jugadores que tendrán minutos durante el compromiso. Con la cercanía del Mundial, cada cambio y cada decisión táctica será analizada al detalle. Costa Rica se presenta como un rival ideal para medir el estado actual de la Tricolor y para comenzar a responder preguntas que acompañarán al equipo en los próximos días: ¿quiénes parten con ventaja para ser titulares?, ¿qué alternativas ofrece el banco?, y ¿qué sorpresas prepara Lorenzo en el inicio de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo?

Las principales sorpresas de la formación pasan por la presencia de Willer Ditta en la defensa central y de Juan Camilo Hernández en el frente de ataque, dos futbolistas que tendrán una valiosa oportunidad para demostrar sus condiciones en un escenario de máxima exigencia.

Del mismo modo, llamó la atención la ausencia en el once inicial de referentes como James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, habituales titulares durante el proceso clasificatorio. Aunque todo apunta a que podrían tener minutos durante el encuentro, la decisión de Lorenzo refleja su intención de probar alternativas y ampliar el abanico de opciones de cara al debut mundialista.

Alineación de Colombia vs. Costa Rica

• Camilo Vargas

• Santiago Arias

• Davinson Sánchez

• Willer Ditta

• Johan Mojica

• Richard Ríos

• Gustavo Puerta

• Jorge Carrascal

• Luis Díaz

• Carlos Andrés Gómez

• Juan Camilo Hernández

El partido será una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico saque conclusiones antes del inicio de la Copa del Mundo, en un escenario especial donde la afición colombiana despedirá a la Tricolor con la ilusión de un gran papel en Norteamérica.