Prensa argentina reacciona a posible salida de Juanfer de River Plate: “El entrenador no lo valoró”. (Photo by Pablo Elias/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Hay discusión en Argentina por cuenta de Juan Fernando Quintero. Mientras que el volante antioqueño se encuentra concentrado en la Selección Colombia de cara al Mundial, el entorno de River Plate no está muy seguro de su continuidad para la próxima temporada.

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Aunque Juanfer, como se lo apoda, terminó siendo el capitán del equipo y comandó agónicos triunfos por el torneo local, nunca logró consolidarse en el once titular y versiones de prensa apuntaron a un malestar con el entrenador Eduardo Coudet.

Es por lo anterior que los rumores indican que Quintero se iría del equipo e incluso su destino sería la MLS.

Prensa argentina reacciona a posible salida de Juanfer de River

Frente al posible adiós de Juan Fernando Quintero, el diario Olé explicó las razones por las cuales su salida sería un hecho en las próximas semanas. Para el citado medio, todo se debe al “poco protagonismo” y la poca confianza que ha tenido de parte del ‘Chacho’ Coudet.

“Su continuidad está seriamente en duda. Quedó molesto por el poco protagonismo que tuvo en la final y siente que el entrenador no lo valoró, más allá de lo dicho luego por el Chacho y la charla que tuvieron. No jugó ante Blooming para ya sumarse a Colombia", se detalló.

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E incluso recordó un dato que puede ser crucial a la hora de definir su futuro: “Su representante dejó abierta la posibilidad de una salida después del Mundial”.

Habrá que esperar entonces si Juanfer decide dar un paso al costado para llegar a una nueva liga o incluso regresar al fútbol colombiano.

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