Fuad Char certero contra James Rodríguez: “Flojo de mier... No le aporta nada a la Selección”

Fuad Char, máximo accionista del Junior, volvió a referirse al intento que realizó el club barranquillero por contratar a James Rodríguez hace un año y cinco meses, cuando el volante era agente libre y su llegada al equipo rojiblanco estuvo cerca de concretarse.

Sin embargo, más allá de recordar las negociaciones, Fuad sorprendió con fuertes declaraciones sobre el presente futbolístico del capitán de la Selección Colombia.

“Eso sí me dio una piedra la berraca. ¿A ese man por qué lo tienen en la Selección? Flojo de mierda ese”, expresó el dirigente en Win Sports, declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

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Char también cuestionó el aporte de James en el fútbol actual y aseguró que el mediocampista no encaja en las exigencias físicas del juego moderno.

“Ese man no le aporta nada a la Selección. Hoy el fútbol es de mucho físico y él no lo tiene. No le gusta trabajar”.

Las palabras del dirigente han generado polémica debido a que James continúa siendo uno de los referentes de la Tricolor y viene de ser convocado para disputar el próximo Mundial de 2026 bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Tema Juan Fernando Quintero

El presidente del Junior también se refirió a Juan Fernando Quintero, otro de los volantes de la Selección Colombia que durante su paso por el Junior de Barranquilla fue objeto de críticas debido a las constantes ausencias que tuvo en algunos momentos de su etapa con el club. Sin embargo, Fuad Char reveló que mantiene contacto con el mediocampista y dejó una declaración que despertó la ilusión de la afición rojiblanca.

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“Yo hablo con Juan Fernando Quintero, él quiere volver en algún momento”.

Las palabras del dirigente no pasaron desapercibidas entre los hinchas del Junior, quienes recuerdan con cariño el talento y la influencia que tuvo Quintero en el equipo. Aunque no existe una negociación en curso, la posibilidad de un eventual regreso del volante antioqueño vuelve a generar expectativa en Barranquilla.