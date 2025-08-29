Juzgado le ordenó a Petro que se retracte de sus afirmaciones contra el fiscal Mario Burgos Patiño

El Juzgado 54 administrativo de Bogotá falló una tutela a favor del fiscal Mario Burgos Patiño y ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente en 48 horas de las graves acusaciones que realizó en su contra.

Se tratan de señalamiento que hizo el jefe de Estado el pasado 4 de febrero en un consejo de ministros televisado: “¿Quién puso al fiscal Burgos al frente del caso del asesinato del fiscal Pecci? Pues fue su jefe, un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína, usando su puesto como jefe del CTI. ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos, es la misma banda. Por eso me quieren matar a mí, el presidente de Colombia, yo lo sé [...]. Sin embargo, no hay prueba alguna que señale al sol de hoy que el fiscal Burgos, en efecto, cerró esta línea de investigación o precluyera la indagación contra Marset”.

El juez determinó que estas declaraciones vulneran los derechos al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana del investigador.

Según la decisión, “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”.

“Se observa en las declaraciones el riesgo de causar daño y afectar el buen nombre del accionante, debido a que en reiteradas oportunidades el Presidente de la República aseguró que el Fiscal MARIO ANDRÉS BURGOS PATIÑO es un Fiscal perteneciente a la mafia del narcotráfico o a la junta del narcotráfico, que durante la investigación del homicidio del Fiscal paraguayo MARCELO PECCI excluyó, borró o sacó de la investigación al sindicado SEBASTIÁN MARSET y que violó la constitución y ejerció tortura psicológica sobre su hijo NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS”, consideró el juez.

El presidente Petro deberá hacer la retractación públicamente a través de la red social X y en otros escenarios donde realizó las acusaciones.