Petro celebra reducción de cifras del desempleo y envía nuevo dardo al Banco de la República

Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro celebró que que la tasa del desempleo para el mes de julio se mantuviera en un solo dígito, pasando del 9.9% al 8.8%, según los datos oficiales del DANE.

“Volvemos a tener la tasa más baja de desempleo desde el mes de julio del 2001: 8,8% de desempleo”, comenzó señalando el mandatario.

Petro aseguró que esta reducción se traduce en “766.000 empleos creados en un año y en que “la población desocupada cae en 260.000 desempleados”.

Además, destacó que “Medellín es la ciudad con menos desempleo de las capitales del país con 7,3%”, asegurando que “se debe a la reactivación de la industria manufacturarera y la reducción del contrabando que hemos logrado”.

El jefe de Estado igualmente resaltó que la informalidad haya caído del 58,8 al 58% entre julio y julio: “La mayor cantidad de informalidad porcentualmente está en el agro y se debe al campesinado, que alcanza 83,1% del total de población rural, baja de 83,8% de julio pasado, abandonado por décadas por el Estado, sin sistema pensional y de salud”.

Y si bien no mencionó al Banco de la República, sí reiteró su crítica a esta entidad por no reducir la tasa de interés real: “La economía nacional sirve mostrando su gran vitalidad, lástima que se les ocurra mantener una tasa de interés real tan alta contra todo el empresariado productivo del país”.