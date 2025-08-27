MinTrabajo anunció inspección a empresas para verificar que se esté pagando el horario nocturno

Bucaramanga

El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, está en Bucaramanga previo al evento del presidente Gustavo Petro este viernes 29 de agosto en donde anunciará novedades en el programa de adulto mayor y habló sobre la reforma laboral y la reglamentación del articulado del proyecto de ley.

“Tenemos que reglamentar por lo menos 25 de los 70 artículos. Estamos en proceso de elaboración de las reglamentaciones respectivas, unas son decretos reglamentarios, otras son resoluciones y otras son circulares“, dijo el ministro Sanguino.

Además, el ministro anunció que este mes iniciarán controles en todas las empresas del país para verificar que se esté dando cumplimiento al pago de las horas nocturnas y los recargos dominicales tras la sanción de la reforma laboral el pasado 26 de junio.

“Vamos a hacer una inspección general en todo el país, una inspección y una labor de vigilancia y control para corroborar si se le ha pagado a los trabajadores de Colombia, el recargo nocturno y dominical de un 80% como lo prevé la ley y que debe haber sido pagado desde el 26 de junio que fue el día de la expedición o de la sanción de la ley por parte del presidente de la República", puntualizó el ministro de trabajo.

El ministro anunció que se incrementará el número de inspectores de trabajo para poder realizar estas inspecciones, se espera que la cifra supere las 2.000 personas.