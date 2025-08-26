¿Qué anuncios hará el presidente Gustavo Petro en su visita a Bucaramanga?

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro hará oficial el anuncio en la capital de Santander, el viernes 29 de agosto, que a partir de octubre el subsidio que reciben los beneficiarios del programa Colombia Mayor pasará de $80.000 a una suma de $230.000 mensuales.

Los anuncios que se conocerán en esta visita del presidente a Bucaramanga, fueron confirmados por el director del Departamento de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

“Vamos a contarle al país que a partir de octubre todos los adultos y adultas mayores de 70 años mujeres, 75 años hombres, que hoy reciben el bono pensional, pasarán a recibir de 80 mil pesos a 230 mil pesos. Hay otra población que es la los mayores de 80 años, cuyo aumento será de 225 mil pesos a 230 mil pesos”, señaló.

Lea también: Acueducto de Bucaramanga anunció corte de agua inmediato: ya no podrá acumular facturas

Explicó Rodríguez Amaya, que esta renta básica será la base para el pilar solidario que contempla la nueva ley pensional en revisión de la Corte Constitucional.

“De esta manera, la población que hoy está vinculada a los programas de Colombia Mayor ya quedarían con la cifra inicial de arranque de la reforma pensional, porque nos estamos preparando para la implementación del pilar solidario desde el momento en que entre en vigencia esta ley pensional que hoy se encuentra bajo la revisión constitucional de la Corte”, agregó.

¿Cómo ser parte del programa Colombia Mayor?

Actualmente, 1,6 millones de adultos mayores hacen parte del programa, pero Prosperidad Social calcula que 1,4 millones más aún están por fuera de las bases de datos. Razón por la que iniciarán un proceso de inscripción en ciudades y veredas, para garantizar que más c olombianos puedan acceder a este beneficio.

Podría interesarle: Consejo de Estado designó conjuez para definir futuro de Giovanni Leal en la Asamblea de Santander

“Si no están actualmente en Colombia Mayor, si no tienen pensión, si están en una condición de pobreza extrema, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 3 791088 - 3 791088 en Bogotá. Si están marcando desde un celular marca de la siguiente manera 061-3791088. Ese número lo va a llevar directamente a prosperidad social sin ningún intermediario para que se pueda escribir directamente para que tenga acceso al formulario”, confirmó.

¿Cuándo será la visita de Gustavo Petro en Bucaramanga?

El anuncio oficial será hecho por el presidente Gustavo Petro el próximo viernes 29 de agosto a las 2:00 de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga, en un evento denominado “Dignidad Mayor”, que incluirá actividades culturales y otros anuncios relacionados con el fortalecimiento de la economía popular, de la economía solidaria en Santander, el fortalecimiento de las comunidades energéticas y procesos de transición energética.