Exministro de Justicia Alfonso Gómez criticó la postura del presidente Petro sobre la constituyente

Bucaramanga

En el marco de la feria de Ulibro en Bucaramanga el exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se refirió a la coyuntura política del país y a las recurrentes propuestas de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Con anécdotas personales ligadas al proceso de la séptima papeleta y con una mirada crítica al gobierno actual, Gómez Méndez fue enfático en afirmar que Colombia no necesita otra Constitución, sino cumplir la que ya tiene.

Recordó que en 1990 la Constituyente se justificó en medio de un bloqueo institucional, pero advirtió que ese mismo argumento no puede ser usado hoy.

“No puede ser como argumento el bloqueo institucional y ojo con eso, porque eso lo puede usar Petro ahorita. Decir que las cortes se le están atravesando como en los 90”, señaló.

🔴#Video | En #Bucaramanga en Ulibro el exfiscal Alfonso Gómez habló de la constituyente propuesta en el gobierno actual: " No puede ser como argumento el bloqueo institucional y ojo con eso, porque eso lo puede usar Petro ahorita. Decir que las cortes se le están atravesando". pic.twitter.com/qRlKI0KvHj — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 27, 2025

Durante la conversación el exfiscal evocó la participación de su hijo, en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, junto a figuras como Claudia López.

Sin embargo recalcó que aquella iniciativa, más simbólica que jurídica, se convirtió en un hecho político hábilmente impulsado pero no escrutado oficialmente.

“La séptima papeleta fue una expresión sana de los jóvenes, pero no fue contada. Así lo certificó el registrador Luis Camilo Osorio”, afirmó.

Para Gómez Méndez el verdadero problema del país no radica en los textos constitucionales sino en la falta de cumplimiento de los mismos.

“La Constitución del 91 contempla la separación de poderes, la economía social de mercado, los derechos sociales, las herramientas para el orden público y hasta la lucha contra la corrupción. No necesitamos nuevas normas, sino aplicar las existentes”.

El exfiscal también criticó las propuestas del presidente Gustavo Petro de abrir un debate constituyente, al considerarlas una distracción política.

“Cualquier proceso requiere dos vueltas, y no hay tiempo ni claridad sobre qué se quiere cambiar. Es una estratagema para desviar la atención de los problemas reales”.

Finalmente Gómez Méndez concluyó que la Constitución vigente es suficientemente amplia y flexible para cualquier proyecto político, incluso de corte socialista, y que insistir en cambios sin propósito definido solo perpetúa la cultura de evadir las soluciones.

“En Colombia en lugar de cumplir lo que hay, siempre se plantea cambiarlo para no hacer nada”.

En la feria de Ulibro el exministro estaba presentando su nuevo libro Demo-Cracia Bloqueada, espacio en el que tuvo la oportunidad de tratas estos temas, además de otros temas de coyuntura nacional.