“Por mí ya no podrán votar, o quizás algún día... uno nunca sabe. Dependerá del pueblo”: Petro

Colombia

Desde Bucaramanga, en el marco del anuncio del aumento de la cobertura y el monto del programa ‘Colombia Mayor’, el presidente Gustavo Petro habló sobre su futuro político e hizo una afirmación que algunos sectores están calificando como un ‘guiño’ a una eventual reelección.

“Este gobierno, que atacan, insultan y que quisieran que no existiera, le da un abrazo de amor a ese abuelo y a esa abuela, con dignidad, con alegría. No nos interesa si votan o no. Ya por mí no podrán votar quizás nunca más, quizás algún día... uno nunca sabe. Dependerá del pueblo”, dijo el mandatario, mientras algunos asistentes al evento e inclusive algunos miembros de su gabinete como el ministro de Igualdad Juan Carlos Florián, hacían arengas sobre ‘reelección’.

#Atención “Ya por mí no podrán votar, quizás nunca más o quizás algún día… uno nunca sabe. Dependerá del pueblo”, dijo el presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) desde Bucaramanga destacando la entrega de bonos pensionales durante su gobierno.



Vía @SC_Periodista_… pic.twitter.com/gxuNWQ3lyT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

Sin embargo, minutos después, el mandatario se habría mostrado reacio a esa posibilidad, dejando una pulla al expresidente Álvaro Uribe: “A mí no me interesa el poder, ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza de la soledad, sea en una cárcel, sea en una hacienda donde lo dejan solitario, sean una cama fría sin compañía. Los adictos al poder terminan mal, perseguidos por sus propios demonios que no los dejan dormir, porque son los demonios de los sentimientos que tuvieron al ordenar el genocidio del pueblo colombiano”.

El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) dijo estar orgulloso de lo hecho por su gobierno hasta el momento y aseguró que “a mí no me interesa el poder, ni perpetuarme. Siempre he creído que los adictos al poder terminan en la tristeza y la soledad, sea en una cárcel o en una… pic.twitter.com/texD5Vc2ZN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

Petro le dijo a la ciudadanía, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 que “lo único que pido es que no dejen perder las victorias que, poco a poco, pero diariamente, estamos consiguiendo”.

Este llamado lo hizo mientras criticaba las demoras por parte de la Corte Constitucional para decidir sobre la exequibilidad de la Reforma Pensional. Incluso dijo que “han retenido la ley aprobada por el Congreso dos veces, porque indudablemente existen intereses que no permiten que la ley la firme el presidente este año, quizás pensando en que entonces el pueblo se olvidará, se dedicará a la fiesta electoral y el presidente quedará olvidado en los rincones, como olvidaron a Manuelita Beltrán”.

El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) aseguró que es indudable que hay intereses en evitar que la Reforma Pensional salga avante de su revisión constitucional en la Corte y pueda convertirse en ley oficialmente: “Han retenido la ley aprobada por el Congreso dos veces,… pic.twitter.com/1O7TJ1Roen — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

En ese sentido, añadió el jefe de Estado que “voy a exigir a los fondos privados de pensiones que regresen a Colombia el ahorro del pueblo trabajador, porque es aquí donde tiene que producir y no en las fábricas en donde se están empleando los materiales para matar bebés en Palestina”.