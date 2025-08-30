Hernán Torres aclara en Millonarios: ¿Qué lesiones presentan Nicolás Arévalo y Guillermo de Amores?

Millonarios sumó su segunda victoria en Liga Colombiana, primera bajo el mandato de Hernán Torres. El cuadro azul protagonizó una agónica remontada sobre Águilas Doradas en el Alberto Grisales, escenario donde nunca había sacado un triunfo.

Aunque los antioqueños se pusieron en ventaja sobre los 30 minutos por intermedio de Jorge Luis Rivaldo, tras un grosero error del arquero Guillermo de Amores, Millonarios logró remontar con las anotaciones de Álex Castro (45+2′) y Juan Carlos Pereira (90′).

Con este resultado, el cuadro capitalino ascendió a la casilla 15 del campeonato colombiano con 7 puntos. Claro está que de ganar el partido pendiente ante Deportivo Pasto, pasará a quedar muy cerca del grupo de los ocho.

Hernán Torres habló de las lesiones que presentan Nicolás Arévalo y Guillermo de Amores

Finalizado el partido entre Águilas Doradas y Millonarios, Hernán Torres aprovechó para hablar sobre las lesiones que presentaron Nicolás Arévalo y Guillermo de Amores, quienes no pudieron terminar el partido con normalidad y tuvieron que ser sustituidos.

“Lo de Arévalo es un problema en el músculo, lo de Guillermo es un golpe en el cuádriceps y lo de Novoa creo que era un calambre, porque ya está sin ningún problema”, mención el entrenador, dando así un parte de tranquilidad de cara a los próximos partidos.

Guillermo de Amores sufrió un gole en el partido entre Millonarios y Águilas Doradas / @MillosFCoficial Ampliar

Por otro lado, Torres se mostró satisfecho con el resultado obtenido en territorio antioqueño y preponderó la actitud que mostraron los jugadores a lo largo de los 90 minutos.

“Cuando uno gana, el balance siempre va a ser positivo. Más con el esfuerzo y la actitud de nuestros jugadores. Preponderar en ellos la actitud, el deseo de resarcirse de la situación que se está viviendo y así lo consiguieron. Agradecerle a Dios y a este grupo de jugadores que quieren reaccionar, salir adelante y conseguir las cosas que queremos”, sentenció.

Y complementó al respecto: “Le hemos transmitido unas ideas y unos mensajes al grupo de jugadores, a pesar de los pocos días de entrenamiento. Yo por eso recalco el trabajo de los jugadores, porque son ellos los que han sacado esto adelante en estos dos partidos, no puedo desconocerlo. Se está transmitiendo un mensaje, que de alguna manera se está aplicando y esperemos a que se consolide”.

Hernán Torres, técnico de Millonarios. Foto: Millonarios FC. Ampliar

Para finalizar, Hernán Torres advirtió que a pesar de la victoria, todavía “nos falta mucho por trabajar”. Lo anterior debido a que la idea es volver a jugar como “el equipo grande que es Millonarios”.

