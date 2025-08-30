Millonarios: Juan Pablo Vargas defendió a De Amores, tras el error ante Águilas Doradas en Liga 2025

Millonarios consiguió el primer triunfo de la era Hernán Torres. Luego de la sufrida clasificación en Copa Colombia, el equipo visitó a Águilas Doradas en la novena fecha del campeonato local.

Aunque los azules iniciaron por debajo en el marcador, lograron darlo vuelta por intermedio de Álex Castro y Juan Carlos Pereira. Con lo anterior, el azul ascendió a la decimoquinta casilla del campeonato con 7 unidades y un juego pendiente (ante Pasto en El Campín).

¡Termina el partido en el Alberto Grisales! Nos vamos con la victoria gracias a los goles de Alex Castro y Juan Carlos Pereira.



🦅 1-2 Ⓜ️

Errores en defensa para el gol de Águilas Doradas

La única anotación de Águilas Doradas llegó a raíz de un grosero error defensivo en la zaga de Millonarios. Un balón largo sobró a Sergio Mosquera y cuando Juan Pablo Vargas fue a disputar la posesión con Jorge Luis Rivaldo, el arquero Guillermo de Amores se apresuró al salir para intentar rechazar y terminó llevándose por delante a su compañero, mientras que el delantero de Águilas quedó libre para definir a placer.

A raíz de lo anterior, Vargas tuvo que dejar el campo un par de minutos para ser atendido por semejante golpe, mientras que De Amores tuvo que pedir el cambio más adelante. Como era de esperarse, las críticas en contra del meta uruguayo incendiaron las redes sociales...

Guillermo de Amores, arquero de Millonarios. Foto: Millonarios FC. Ampliar

Juan Pablo Vargas defendió de las críticas a De Amores

Finalizado el partido en Rionegro, Hernán Torres acudió a la rueda de prensa junto con Juan Pablo Vargas. Al zaguero costarricense le preguntaron justamente por la acción del gol y este aprovechó para defender a su compañero Guillermo de Amores al decir que fue un error de todos y no de uno solo.

“Es una jugada rápida en la que a veces uno cree que el compañero no puede llegar, la distancia del pelotazo que pasa a Mosquera era muy corta, entonces tal vez todos medimos un poco mal la distancia del balón, el encuentro y la salida del arquero”, narró el futbolista sobre la jugada en cuestión.

Ahora bien, aplaudió al equipo en general por sobreponerse a dicha situación y lograr empatar antes del cierre del primer tiempo, algo que “nos permitió equilibrar la balanza y sentimos que estábamos en partido”.

Y complementó ahondando nuevamente en que el grupo se enfocó en sacar adelante el partido sin echar culpas: “Logramos voltear una situación adversa, fue muy bueno por todo el equipo por las ganas de querer ayudar a los que fallamos”.