DT de Santa Fe le agradeció a Millonarios por el pase a la semifinal de la Liga Femenina: esto dijo

¡Se definieron los equipos semifinalistas de la Liga Femenina 2025! En un apasionante cierre de cuadrangulares, Independiente Santa Fe se convirtió en el último clasificado a la siguiente ronda del certamen, sumándose a Orsomarso, Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Precisamente, el cuadro cardenal vivió una jornada de infarto, pues debía ganar su partido ante Nacional y esperar que América no derrotara en el Pascual Guerrero ni más ni menos que a Millonarios. Si bien el desenlace fue el esperado, el cierre del duelo en Cali fue sumamente tensionante.

Al final, las Leonas cumplieron con su labor al derrotar a Nacional en Techo y se vieron beneficiadas por el agónico empate azul en tierras vallecaucanas. Los equipos de Bogotá se dieron la mano.

Santa Fe y Millonarios en la Liga Femenina

Agradecimiento de Santa Fe a Millonarios

Terminada la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina, Omar Ramírez, técnico de Santa Fe, y Angie Vega, entrenadora de Millonarios, valoraron el Fair Play y el espíritu deportivo demostrado en cancha.

“Somos rivales acá en Bogotá y que Millonarios haya salido dignamente a competir, habla muy bien del club, de la entrenadora, de las muchachas. Es algo que hace bonito a este deporte. Va a quedar para la historia cómo se desarrolló y el desenlace de todo”, expresó Ramírez ante los medios de comunicación.

Por otro lado, Vega se mostró orgullosa de sus dirigidas: “Agradezco mucho que le den valor al tema del Fair Play, el espíritu por el juego y ser leales. Si bien esto es un instante muy particular, donde se pueden tomar decisiones, pienso que la vida y el fútbol te cobran todo. Este equipo ha sido valiente y seguirá siendo leal al espíritu del jugo”.

Semifinales de la Liga Femenina 2025

Teniendo en cuenta el formato adoptado para la temporada 2025 de la Liga Femenina, las semifinales quedaron definidas dependiendo de las posiciones de los equipos en los cuadrangulares finales.

Así quedaron los dos grupos:

Grupo A

Posición Equipo Puntos 1. Orsomarso 12 2. Deportivo Cali 9 3. DIM 6 4. Inter Palmira 3

Grupo B

Posición Equipo Puntos 1. Atlético Nacional 15 2. Santa Fe 7 3. América 6 4. Millonarios 5

En este orden de ideas, los duelos de las semifinales de la Liga Femenina quedaron de la siguiente manera: