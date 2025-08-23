El senador Iván Cepeda anunció que será precandidato del Pacto Histórico

En la noche de este viernes, desde un evento en Pasto, el senador Iván Cepeda, anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico.

“Desde Nariño, tierra de luchas históricas y de construcción colectiva entre las fuerzas alternativas, rodeado de lideresas y líderes sociales, mujeres y jóvenes, vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto histórico a la presidencia de la República”.

#POLÍTICA El senador Iván Cepeda anunció, desde un evento en Nariño, que será precandidato del Pacto Histórico a la presidencia.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/dlE0jVnRMR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 23, 2025

Según explicó el senador, tomó la decisión de lanzarse como precandidato “en obediencia a la voluntad colectiva”. Aseguró que no entiende la política como "el mero ejercicio de aspiraciones personales“, sino como “un compromiso con las causas justas y con el mandato del pueblo”.

#POLÍTICA “Tomo esta decisión en obediencia a la voluntad colectiva, no entiendo la política como el mero ejercicio de aspiraciones personales, sino como un compromiso con las causas justas y con el mandato del pueblo”, afirmó el senador Iván Cepeda tras confirmar que será… pic.twitter.com/P9c14eUfn3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 23, 2025

Tras el anuncio, Cepeda afirmó que es “defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la República de la Unión Patriótica asesinado por su compromiso con los derechos de la gente”. Inisitió además en que cree profundamente en la verdad y en la justicia.

Agregó el congresista y ahora precandidato que cree en la paz como camino y “en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencias que ha marcado nuestra historia”.

Recordó también que ha sido facilitador y negociador en procesos de paz y “he actuado como mediador en procesos entre los gobiernos y los movimientos sociales”.