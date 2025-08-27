Daniel Quintero tiene nuevo jefe de debate: ¿de quién se trata?

Juan David Duque ha sido asignado por el precandidato presidencial Daniel Quintero como su nuevo jefe de debate.

Uno de sus hombres de confianza y quien lo ha acompañado por más de 10 años en su carrera política en la que se desempeñó como alcalde de la capital antioqueña y presidente de la junta de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“A Daniel, muchas gracias por la confianza, vamos a resetear la política” Aseguró Juan David Duque. Igualmente, expresa su agradecimiento, también afirmó que “Daniel Quintero es el único que puede derrotar al uribismo en el año 2026”.

A Duque se le aplicó moción de censura en noviembre de 2023 apoyada desde el partido político Centro Democrático por parte de Alfredo Ramos, quien es hijo de Luis Alfredo Ramos, que fue condenado por tener nexos con paramilitares durante su trabajo en la política, por lo que Juan David denominó su moción como “la moción de la parapolítica”.

Daniel Quintero se está posicionando como uno de los candidatos fuertes de la izquierda para las elecciones presidenciales del próximo año.