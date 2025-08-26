Pacto Histórico pide celeridad al CNE en decisión sobre su personería jurídica y fusión con partidos

Colombia

El Pacto Histórico radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, en la que piden “el reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico”, esto luego de que los documentos fueran presentados ante el órgano electoral el pasado 13 de julio.

Según indican en el documento, la petición se fundamenta “en el derecho fundamental de participación política, consagrado en los artículos 40 y 107 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual comprende en su esencia el derecho a constituir partidos y movimientos políticos y a participar en ellos libremente”.

Desde la el Pacto Histórico explican al CNE que en la solicitud de personería jurídica que fue presentada se adjuntaron “los documentos exigidos por la ley para la constitución del movimiento, entre ellos el acuerdo de fusión, los estatutos, la plataforma de unidad, así como las actas, resoluciones y demás decisiones adoptadas por cada uno de los partidos”.

Así mismo, mencionan que pese a que reconocen que esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral adelanta un trámite de fusión de partidos y movimientos políticos, “también debe reconocerse que el legislador, consciente de la trascendencia de los derechos involucrados, fió un término expreso para resolver este tipo de solicitudes”.

Insisten entonces desde el Pacto Histórico en que “es necesario garantizar que el procedimiento se surta con celeridad y eficacia, en consonancia con la protección reforzada que la Constitución confiere a los derechos políticos como pilares esenciales de la democracia y del Estado Social de Derecho”.