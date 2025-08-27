Grupo de 15 precandidatos se reunió en Bogotá: se estaría cocinando realización de nueva encuesta

Colombia

Un grupo de precandidatos presidenciales se reunió en la noche de este martes en Bogotá para seguir evaluando la posibilidad de realizar una encuesta previa a la consulta de marzo.

Del encuentro participaron algunos precandidatos como Felipe Córdoba, David Luna, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, el exgobernador Héctor Olimpo, el exalcalde Juan Carlos Cardenas, el senador liberal Mauricio Gómez, y la exministra Martha Lucía Ramírez.

La propuesta que se estaría cocinando es que en esta nueva encuesta que buscan realizar a finales de este año, se elegiría a 5 de estos precandidatos, para que sean ellos quienes luego vayan a participar de la gran consulta de marzo.

A esa encuesta llegarían nombres como el del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y la excanciller y exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quienes no se han inscrito por firmas.

Han propuesto, además, que a esta encuesta se acojan los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

Aun así, hay que tener en cuenta que el Centro Democrático ya tiene lista su propia encuesta, que se realizará entre diciembre y enero, y con la que elegirán al que será su candidato único.

De igual modo, lo que dicen es que no ha sido tan fácil materializar la realización de esta nueva encuesta, que sería propuesta por los partidos Cambio Radical, Liberal, el Conservador, la U y el Nuevo Liberalismo, debido a que otros, como el grupo de los exgobernadores, ya tienen establecidas sus reglas del juego.