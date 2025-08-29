En Piedecuesta protestan contra actualización catastral: convocan plantón este viernes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Desde las 6 de la mañana de este viernes 29 de agosto, campesinos, agricultores y ciudadanos de Piedecuesta se concentrarán en el puente El Buey para realizar un plantón pacífico en rechazo a la actualización catastral implementada en 2024.

Según denuncian incrementó de manera desproporcionada los avalúos de más de 25.000 predios del municipio.

La movilización liderada por el líder comunitario Leonardo Silva, busca visibilizar lo que los manifestantes califican como un “catastro injusto” que afecta tanto al sector rural como al urbano.

“Hay predios que valían 40 millones y hoy aparecen en 400 millones. Otros pasaron de 200 a 1.500 millones. Esto no solo eleva el impuesto predial, sino que pone en riesgo subsidios y beneficios del Estado para las familias más vulnerables”, explicó Silva en diálogo con Caracol Radio.

Los manifestantes aseguran que al aumentar hasta en un 300% o 400% el avalúo catastral, muchos hogares campesinos perderán su acceso a programas sociales como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o subsidios educativos; además de enfrentar mayores costos en trámites notariales y riesgos de cobros coactivos en los próximos años.

El líder enfatizó que la protesta se desarrollará de forma pacífica y sin bloqueo de vías.

“No somos vándalos ni queremos afectar la movilidad. Este es un llamado al diálogo. Solo pedimos una actualización catastral justa, que no convierta a los campesinos en ‘ricos de papel’ mientras seguimos sin vías, sin servicios y con un campo que es muy duro de trabajar”.

Los reclamos de Piedecuesta se suman a inconformidades similares en otros municipios del área metropolitana como Floridablanca y la propia capital santandereana.

Donde comunidades también cuestionan la manera en que se han aplicado las actualizaciones.

Silva argumentó que más de 3.000 reclamaciones han sido radicadas en la Secretaría de Hacienda municipal y ante el Área Metropolitana como gestor catastral, sin recibir respuestas satisfactorias.

Los organizadores esperan que la protesta coincida con la visita presidencial en Bucaramanga para llamar la atención del gobierno nacional.

“Solo el presidente puede suspender estas actualizaciones mediante decreto. No estamos en contra del catastro, pero sí de los incrementos desproporcionados que golpean a los más pobres”, concluyó el líder.