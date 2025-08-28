Hoy se adjudica el PAE de Santander: es una licitación por $166 mil millones. ¿Qué está en juego?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Tras un aplazamiento de última hora, finalmente este jueves en la tarde se efectuará la audiencia de adjudicación del Plan de Alimentación Escolar, PAE para los 82 municipios no certificados en materia educativa en Santander.

El presupuesto destinado para la prestación del servicio asciende a $166 mil 549 millones. La gobernación pretende contratar el suministro de 20 millones de raciones de comida durante 150 días del calendario académico de 2025 e inicios de 2026.

El propósito es que con el cambio de año no haya una interrupción en el servicio como suele suceder. Para lograrlo, la administración regional, debió comprometer vigencias futuras.

¿Quiénes se presentaron a la licitación?

A una de los procesos licitatorios más importantes de este año en Santander se presentaron dos oferentes. Las propuestas que llegaron y que calificaron.

Hay ofertas de:

*UT Unidos Por Santander

*Consorcio 82 M Santander

A este último consorcio se le relaciona con el actual operador del PAE.

¿Sellaron una bodega del PAE?

Fuentes cercanas al proceso revelaron que funcionarios de la secretaría de Salud de Santander realizaron una visita de inspección a la bodega de un contratista del actual operador en Capitanejo.

Durante la visita se evidenciaron fallas en materia de higiene lo que llevó a que se ordenara el cierre inmediato por 25 días.

¿Qué dicen en Capitanejo?

Las autoridades de este municipio de Santander informaron que hubo un supuesto plagio del nombre y de las firmas de dos funcionarias, la secretaria de Salud y de una ingeniera que oficia como técnica de la oficina ambiental en el acta de una visita sanitaria.

“En ningún momento se efectuó una visita de inspección a ese establecimiento”, aseguró la ingeniería Iris Villamarín. Es un acta que alguien elaboró de manera malintencionada. Haremos la denuncia ante la Fiscalía“.

¿Por qué aplazaron la audiencia de adjudicación?

El ingeniero Rodrigo Fernández, quien ha estado pendiente de la licitación del PAE informó que la audiencia de adjudicación se suspendió porque no había suficiente tiempo para resolver las observaciones hechas al informe de evaluación de las propuestas.