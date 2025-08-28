Firmada la compra del lote para construir el Centro de Traslado por Protección en Bucaramanga

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, anunció que ya quedó firmada la compra del lote ubicado en la carrera 15 con calle 45, donde en los próximos meses iniciará la construcción del Centro de Traslado por Protección (CTP), un espacio destinado para llevar a los ciudadanos que alteren el orden público, en especial quienes participen en riñas.

Beltrán señaló que, dependiendo del caso, las personas podrán permanecer entre 6 y 12 horas en el centro. El mandatario recalcó que esta medida busca disminuir las cifras de violencia, pues actualmente el 42 % de los homicidios en la ciudad están relacionados con riñas.

“Será un lugar donde se lleven las personas que están en alteración, en estado de alicoramiento, que están dañando el orden público. Ellos no se llevan a una estación de Policía, sino se llevan al Centro de Traslado para Protección. Allí se tendrán inspectores, defensores y todas las oficinas para poder resolver de manera inmediata las dificultades o las situaciones", puntualizó el mandatario de los bumangueses.

El CTP contará con la presencia de la Secretaría del Interior y la Comisaría de Familia, lo que permitirá atender de manera integral las situaciones que se presenten.