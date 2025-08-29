Cierres viales por visita del presidente Gustavo Petro en Bucaramanga, ¿dónde y desde qué hora?

Bucaramanga

La capital santandereana se prepara para recibir este viernes 29 de agosto al presidente Gustavo Petro, quien encabezará un acto público en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

El primer mandatario visita la capital para anunciar que a partir de octubre los beneficiarios del programa Colombia Mayor pasan de recibir 80.000 pesos a una suma de 230.000 pesos mensuales.

Con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante la jornada, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en coordinación con autoridades locales y nacionales, activaron un plan especial de movilidad que incluye cierres viales y restricciones en diferentes puntos de Bucaramanga.

Los cierres en los alrededores de la Plaza Cívica comienzan a las 6:00 de la mañana y se extenderán hasta la medianoche.

El perímetro comprendido entre las carreras 10 y 13 y las calles 34 a la 37 permanecerá inhabilitado para el tránsito vehicular.

Adicionalmente desde las 11:00 a.m. se implementarán cierres parciales en las vías por donde transite la caravana presidencial, lo que afectará la circulación en sectores del centro y en rutas de ingreso hacia el lugar del evento.

“Estas medidas responden a requerimientos de la Presidencia y buscan garantizar el orden, la movilidad y la seguridad durante la visita presidencial”, explicó Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga.

Se instaló también un Puesto de Mando Unificado (PMU), junto a organismos de socorro y entidades de seguridad, para coordinar en tiempo real las acciones frente a cualquier eventualidad.

Entre las restricciones también se incluyen controles al transporte de personas en platones, motocicletas, carrocerías o partes externas de los vehículos, prácticas que serán sancionadas en el perímetro del evento y en el recorrido de la comitiva presidencial.

Las autoridades invitan a los ciudadanos a planear con anticipación sus desplazamientos y atender las recomendaciones de los agentes de tránsito.