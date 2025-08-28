Otro hincha santandereano fue apuñalado en partido de Barranquilla: familia clama por un traslado

Bucaramanga

Una denuncia por negligencia médica y administrativa sacude a la Nueva EPS y a las autoridades de salud.

Esperanza Delgado, madre de Julián Leonardo Yomayusa Delgado, relató en diálogo con Caracol Radio la dramática situación de su hijo.

Un joven santandereano de 34 años que viajó a Barranquilla para asistir al partido entre Atlético Bucaramanga y Junior, el pasado 18 de agosto, pero que ni siquiera alcanzó a entrar al estadio.

Fue brutalmente atacado a las afueras por una pandilla que lo apuñaló en nueve ocasiones.

No llevaba prendas alusivas al Atlético cuando asistió al estadio de Barranquilla.

El joven resultó con graves heridas en ambos pulmones y permanece desde hace dos semanas en la Fundación Clínica Campbell, donde fue sometido a toracotomías.

“Tiene un coágulo que requiere urgente atención de un cirujano de tórax, especialidad que este centro médico no ofrece", comentó Delgado.

Según su madre pese a que ya enviaron un PQR a la Supersalud, la Nueva EPS ha dilatado el traslado hacia una clínica con la complejidad necesaria.

“La Clínica General del Norte en Barranquilla negó la remisión por falta de cupos, y otras instituciones tampoco han dado respuesta”, denunció la mujer.

La familia insiste en que Julián debe ser trasladado a Bucaramanga, donde la EPS tiene convenios con el Hospital Internacional de Colombia, Los Comuneros y el Hospital Universitario de Santander, todos con el servicio requerido.

El seguidor del Atlético vive con su familia en Girón, y desde hace dos semanas permanece solo en Barranquilla sin red de apoyo familiar, lo que agrava la situación.

La madre asegura que ni siquiera ha podido obtener actualizaciones médicas claras de la clínica y reclama el derecho de su hijo a conocer y acceder a su historia clínica.

Este no es el primer caso de violencia reciente contra hinchas santandereanos en Barranquilla.

Otro joven agredido en circunstancias similares sí logró ser remitido a Bucaramanga, lo que reabre el debate sobre la falta de garantías en los estadios y la desigual atención en el sistema de salud.