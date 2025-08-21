Empresario bumangués apuñalado en Barranquilla denuncia amenazas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Después de tres días hospitalizado en la Clínica Murillo de Barranquilla el joven empresario Jonathan Daniel Castellanos Rojas de 30 años, muestra signos de mejoría tras sobrevivir a un brutal ataque perpetrado por presuntos integrantes de la barra brava del Junior; en la previa del partido frente al Atlético Bucaramanga.

El hecho ocurrido el pasado fin de semana. Dejó al empresario con 10 heridas de arma blanca en las piernas, brazos, abdomen, cuello y rostro; además de múltiples golpes y patadas.

Según confirmó su madre, Linda Marisol Rojas, pese a la gravedad de las lesiones los médicos aseguraron que no se comprometieron órganos vitales ni arterias principales.

“Gracias a Dios mi hijo está estable. Las puñaladas no afectaron órganos ni arterias, pero fueron momentos de angustia porque estuvo en riesgo su vida”, relató la mujer en diálogo con Caracol Radio.

Posible traslado a Santander

Los médicos le practicarán una resonancia para determinar si el santandereano puede ser trasladado en condiciones seguras al Hospital Internacional de Colombia o a la Clínica Fosunab, en el sur del área metropolitana de Bucaramanga; donde recibiría atención especializada.

Denuncias por falta de reacción y amenazas

La familia denunció la ausencia de apoyo de la policía tras el ataque.

“La policía no nos ha brindado mucho apoyo, no han venido a tomar la denuncia formal ni a la clínica. Dicen que debemos ir hasta la Fiscalía. Eso no es justo”, señaló la madre del empresario.

Además aseguró que su hijo ha sido amenazado de muerte por los agresores.

“Le dijeron que las heridas eran de guerra y que si lo volvían a ver en Barranquilla lo mataban. Mi hijo no es un delincuente, es un empresario que solo fue a un partido de fútbol. Pedimos justicia y que revisen las cámaras para identificar a los responsables”.

Un caso que reabre el debate sobre la violencia en el fútbol

Este nuevo hecho de intolerancia suma preocupación al debate nacional sobre la violencia en los estadios y sus alrededores.

Una problemática que en los últimos años ha dejado heridos, amenazas y muertes en diferentes ciudades del país.

La familia de Castellanos Rojas exige justicia y garantías de seguridad para que este caso no quede en la impunidad.