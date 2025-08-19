Hinchas del Junior atacan a joven bumangués con 10 puñaladas en Barranquilla: familia exige justicia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Lo que debía ser una tarde de fiesta en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla terminó en tragedia.

Jonathan Daniel Castellanos Rojas, un joven empresario bumangués de 30 años, fue atacado brutalmente por un grupo de integrantes de la barra brava del Junior antes del partido frente al Atlético Bucaramanga.

Los agresores lo golpearon y le propinaron 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico con pronóstico reservado.

Actualmente Castellanos Rojas permanece hospitalizado en la Clínica Murillo en Barranquilla donde lucha por su vida.

Según relató su madre Linda Marisol Rojas Aguilar el joven había viajado a la capital del Atlántico por motivos de negocios y decidió aprovechar su estadía para ver jugar a su equipo del alma.

Le sugerimos: Un adolescente de 13 años fue asesinado en una pelea entre menores de edad en Bucaramanga

“Lo tiraron al piso y lo apuñalaron sin razón”

En diálogo con Caracol Radio la madre de la víctima denunció la falta de reacción oportuna por parte de las autoridades.

“Mi hijo llegó en un vehículo que pidió a través de una plataforma, el conductor lo dejó a dos cuadras del estadio. Cuando iba entrando un grupo de la barra brava del Junior se le vino encima. Lo tiraron al piso, lo golpearon entre todos y lo apuñalaron diez veces. También agredieron a la esposa del amigo que lo acompañaba, pero ellos lograron huir. Mi hijo quedó tirado en el suelo desangrándose”, narró.

Otras noticias: Tragedia familiar: joven de 21 años asesinó a su padrastro con arma blanca en Floridablanca

La madre agregó que aunque un policía intentó intervenir tras escuchar los gritos, también fue atacado con una botella en la cabeza.

Solo después de que el uniformado disparara al aire, los agresores retrocedieron, lo que permitió arrastrar al joven hasta el parqueadero del estadio, donde fue auxiliado por una ambulancia.

Fallas de seguridad bajo la lupa

El ataque contra Jonathan ocurrió en medio de una jornada marcada por disturbios en el estadio Metropolitano, donde tres policías resultaron heridos durante enfrentamientos entre hinchas de Junior y del Bucaramanga.

A pesar de que estaba prohibido el ingreso de la afición visitante, varios hinchas del Bucaramanga lograron entrar a las tribunas; situación que encendió los ánimos de la hinchada del equipo local.

Más noticias: La orden es no colaborar: Asesor de la Alcaldía de Bucaramanga se despachó por préstamo del estadio

Evidenciando además fallas en la logística y en los controles de seguridad en el desarrollo del partido de la Liga Colombiana que terminó en 2-1 ganando el Junior.

“Mi hijo no es un muchacho de peleas”

La madre del santandereano aseguró que su hijo no tenía ningún vínculo con barras bravas, ni buscaba problemas.

“Jonathan estudió Negocios Internacionales y trabaja en la empresa familiar. Es un muchacho dedicado al trabajo, no de peleas ni de vicios. Solo quiso ver un partido de su equipo, pero terminó en una tragedia. Ni siquiera llevaba la camiseta del Bucaramanga, vestía un jean y una camisa blanca”.

También puede leer: Leonel Álvarez, contundente en rueda de prensa tras derrota ante Junior: “La figura fue el árbitro”

Ampliar

La familia exige justicia

Hasta el momento no han sido capturados los agresores que dejaron en la clínica al bumangués.

Otras noticias: VIDEO: Un niño de 4 años se salvó de milagro tras el desplome de un muro en Bucaramanga

La familia del joven exige a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y evitar que el caso quede en la impunidad.

“El fútbol no puede seguir siendo un escenario de matoneo y muerte. Exijo que capturen y castiguen a esos delincuentes. No más violencia en el fútbol”, agregó la mujer.