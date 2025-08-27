Santander: Unidad Clínica La Magdalena no cerrará servicios de urgencias

Bucaramanga

La Unidad Clínica La Magdalena de Barrancabermeja anunció que, gracias a una alianza con el Grupo Empresarial Cayena Azul, ya no cerrarán algunos servicios como lo habían anunciado en días pasados. La institución descartó el cierre de urgencias y servicios de hospitalización.

A través de un comunicado oficial, la clínica aseguró que con esta alianza podrán continuar funcionando como lo venían haciendo antes de enfrentar la crisis financiera que los obligó a anunciar el cierre de urgencias y algunos servicios de hospitalización.

“No habrá cierre del servicio de urgencias, por el contrario, queremos compartir una gran noticia que marca el inicio de una nueva etapa. Tenemos el honor de anunciar nuestra alianza con el Grupo Empresarial Cayena Azul, un holding nacional que opera hospitales de alta complejidad en diferentes regiones del país, quienes además cuentan con su propia constructora y una comercializadora de insumos médicos quirúrgicos. Esta alianza nos permite transmitir tranquilidad y confianza, ya que con el respaldo del Grupo Empresarial Cayena Azul, iniciaremos un proceso de transformación y fortalecimiento para garantizar un modelo de atención en salud más sólido, social, sostenible y humano para toda la Región del Magdalena Medio", confirmó Luis Fernando Castro jefe de la oficina jurídica de la Clínica La Magdalena.

Agregó que, contrario a informaciones que anunciaron en días pasados, la Unidad Clínica La Magdalena no cerrará sus puertas. Por el contrario, reiteró su compromiso de continuar ofreciendo servicios de calidad a usuarios, afiliados de EPS y demás entidades administradoras de planes de beneficios.

De acuerdo con, Luis Fernando Castro, la crisis financiera causada por el atraso en los pagos de las EPS y la alta demanda de servicios si ha impactó el funcionamiento de la entidad, sin embargo, afirmó que la vinculación con el nuevo grupo empresarial permitió reactivar todos los servicios a los ciudadanos del distrito petrolero.

Lea aquí el comunicado oficial de la Unidad Clínica la Magdalena: