José Vicente Villamizar renunció a la dirección del ICPET. ¿Quién es el nuevo director?

El Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET) tendrá nuevo director a partir del próximo 1 de junio, luego de la salida de José Vicente Villamizar Durán, quien decidió retirarse del cargo por motivos personales.

Villamizar Durán, estuvo al frente del ICPET desde agosto de 2024 y, según informó la entidad, ahora se enfocará en desarrollar nuevos proyectos en el ámbito privado.

En su reemplazo llegará Hugo Alejandro García, ingeniero de petróleos egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con una trayectoria de 23 años en el sector de hidrocarburos.

Además, García completa 15 años de experiencia al interior del Instituto, donde ha liderado procesos relacionados con tecnologías de recobro y la Gerencia de Soluciones Tecnológicas de Hidrocarburos.

Lea también: Identificada la mujer que murió en accidente en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca

Actualmente, según el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición, el nuevo director culmina estudios de doctorado en la Universidad de Calgary, en Canadá, enfocados en eficiencia energética para procesos de recobro mejorado de crudo pesado.

Con este nombramiento, “el ICPET continuará fortaleciendo sus procesos de investigación y desarrollo tecnológico enfocados en la industria energética y la transición hacia nuevas fuentes de energía”, comunicó la entidad.